Китайська компанія Elephant Robotics створила робота-кішку MarsCat, яка може пересуватися по будинку свого господаря і відображати шість емоцій.

Про це пише видання New Atlas.

“Розроблена китайської Elephant Robotics, MarsCat може автономно пересуватися в будинку свого власника завдяки шістнадцяти моторизованим суглобам”, – сказано в повідомленні.

Крім звичайної ходьби, кішка-робот может також грати, спати і закопувати уявні відходи в сміттєвому баку.

Механізована тварина має камеру, мікрофон, динамік, мікропроцесор Raspberry Pi, а також шість датчиків дотику.

Вбудовані технології дають можливість роботу-кішці розпізнавати іграшки і перешкоди, а також реагувати на команди людей.

Згодом особистість кішки буде змінюватися в залежності від манери спілкування людини з нею.

І стосовно шести емоцій роботизованого вихованця, це: ентузіазм, байдужість, енергійність, лінь, бажання спілкуватися і сором’язливість.

Зараз компанія збирає гроші на Kickstarter для даного продукту. При пожертві 649 доларів в Elephant Robotics пообіцяли прислати благодійнику один екземпляр “електрокішки”.

Вартість роботизованої тварини для продажу становитиме 1299 доларів.