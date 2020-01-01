Про це пише видання New Atlas.
“Розроблена китайської Elephant Robotics, MarsCat може автономно пересуватися в будинку свого власника завдяки шістнадцяти моторизованим суглобам”, – сказано в повідомленні.
Крім звичайної ходьби, кішка-робот может також грати, спати і закопувати уявні відходи в сміттєвому баку.
Механізована тварина має камеру, мікрофон, динамік, мікропроцесор Raspberry Pi, а також шість датчиків дотику.
Вбудовані технології дають можливість роботу-кішці розпізнавати іграшки і перешкоди, а також реагувати на команди людей.
Згодом особистість кішки буде змінюватися в залежності від манери спілкування людини з нею.
І стосовно шести емоцій роботизованого вихованця, це: ентузіазм, байдужість, енергійність, лінь, бажання спілкуватися і сором’язливість.
Зараз компанія збирає гроші на Kickstarter для даного продукту. При пожертві 649 доларів в Elephant Robotics пообіцяли прислати благодійнику один екземпляр “електрокішки”.
Вартість роботизованої тварини для продажу становитиме 1299 доларів.
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