Відео з майстерні, де зробили один з макетів, Кличко опублікував в Facebook.

“Ми готуємося через кілька місяців вже представити ось такий об’єкт – фонтан, пам’ятник, дзвін храму Києва. І над містом Києвом літає архістратиг Михаїл, який захищає наше місто в різні часи”, – сказав він.

Мер зазначив, що фонтан буде символізувати Дніпро і київські пагорби. Він уточнив, що скульптура на відео лише прототип, а оригінал буде вдвічі більше.

“Переконаний, що це буде один з магнітів і для всіх киян, і для тих, хто приїжджає в наше найкраще місто”, – підсумував Кличко.