Традиційний благодійний "Пробіг під каштанами", в цьому році проходив в онлайн-форматі і зібрав понад 370 тисяч гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

“Нажаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію в 5 кілометрів за всіх киян. Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок – 100 гривень – можна зробити і після закінчення пробігу”, – зазначив Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

На відео, яке опублікував мер, видно, що в пробігу бере участь він і ще 10 осіб.