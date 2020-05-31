Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

“Нажаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію в 5 кілометрів за всіх киян. Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок – 100 гривень – можна зробити і після закінчення пробігу”, – зазначив Кличко.

Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанамиПробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами

Фото: kiev.klichko.org

На відео, яке опублікував мер, видно, що в пробігу бере участь він і ще 10 осіб.