Кліп на пісню Smells Like Teen Spirit групи Nirvana став одним з найбільш переглянутих музичних відео 90-х, набравши мільярд переглядів на YouTube.

Про це повідомляється на сторінці музикантів в Facebook.

Smells Like Teen Spirit була випущена в 1991 році в складі альбому Nevermind. Офіційне відео на пісню було викладено в мережу в червні 2009 року.

Додамо, що музичне відео Smells Like Teen Spirit було нагороджено двома преміями MTV Video Music Awards.

Видання NME зазначає, що кліп на пісню Smells Like Teen Spirit став другим роликом 90-х років, який набрав мільярд переглядів. Перше місце належить композиції November Rain групи Guns N ‘Roses, у якої 1,3 млрд переглядів.

На третьому місці зараз знаходиться кліп групи Cranberries на пісню Zombie з 980 млн переглядами.