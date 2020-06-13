Королева Великої Британії Єлизавета II у суботу, 13 червня, відсвяткувала свій офіційний 94-й день народження. Цього року через епідемію коронавірусу церемонія була дуже скромною.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, традиційний військовий парад “Trooping the Colour” в центрі Лондона біля Букінгемського палацу цього разу не проводився.

Замість цього 94-річна королева у Віндзорському замку прийняла вітання від зведеного полку валлійських гвардійців. Вони промарширували перед Єлизаветою II з урахуванням вимог соціального дистанціювання. Крім того, було здійснено артилерійський салют.

Королева, одягнена в легке пальто і капелюшок, посміхалася і виглядала задоволеною.

Варто відзначити, що зазвичай на параді з нагоди дня народження Єлизавети II присутні члени королівської сім’ї, а також тисячі глядачів. Британці заздалегідь займають місця на вулиці, щоб побачити дійство.

Однак сьогодні церемонія проходила без запрошених гостей і глядачів.

Справжній день народження Єлизавета II відзначає 21 квітня. Офіційний день народження королеви не збігається зі справжнім і зазвичай відзначається в другу суботу червня.

Традиція відзначати день народження двічі у британських монархів зародилася при королі Георгові II у 1748 році, який народився в листопаді, але любив святкувати влітку.

Королева Єлизавета II вперше відзначила офіційний день народження у Віндзорському замку. До цього подібний захід проходив там в 1895 році при королеві Вікторії.

За час 68-річного правління Єлизавети II урочисті заходи у Лондоні були скасовані лише один раз: у 1955 році через загальнонаціональний страйк залізничників.

Варто відзначити, що королева разом зі своїм 99-річним чоловіком, герцогом Единбурзьким, знаходиться на самоізоляції в Віндзорському замку.

21 квітня британській королеві Єлизаветі II виповнилося 94 роки. #Букви зібрали найцікавіші фотографії з життя королеви.

10 червня принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому, виповнилося 99 років. З цієї нагоди Букінгемський палац опублікував його спільне фото з королевою Єлизаветою II. 1 червня фотограф зняв подружжя на галявині перед Віндзорським замком.