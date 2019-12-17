У соціальних мережах з’явилися відео уривків з концерту, повідомляють #Букви.

У номері новорічної програми Дональд Трамп нібито телефонує президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.

Трамп каже, що після їх останньої зустрічі справи у нього йдуть “не надто”. Він просить Зеленського позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент.

Щоб довести, що “він на одній хвилі” з Зеленським, Трамп знімає штани та грає на піаніно знаменитий різдвяний хіт Jingle Bells, зал при цьому вибухає сміхом.

Відзначимо, що схожий номер був у репертуарі самого Зеленського, коли той виступав у складі “Кварталу”.

Нагадаємо, раніше в американській гумористичної передачі Last Week Tonight with John Oliver показали відомий номер, де нинішній президент України Володимир Зеленський грає на роялі без штанів.

“Сенс в тому, що всі частини цього дурного Уотергейту ще тупіші, ніж ви можете собі уявити. І навіть сам український президент Володимир Зеленський виглядає безглуздим дурнем. Раніше він був коміком, який грав в серіалі роль президента України. Хоча цікавий факт. Одна з його комічних сцен, де він і інший артист зображували, що грають на роялі за допомогою … Ну, самі побачите. Так, він грає на піаніно своїм х *ром. Але задумайтеся про хлопчину поруч з ним. Чому ж його не обрали президентом України? Пройде всього кілька років і він закінчить, граючи свою х *ромузику на самоті по забігайлівках. Шоу-бізнес жорстокий”, – заявив ведучий Джон Олівер і оприлюднив кілька секунд з виступу “Кварталу 95 “.