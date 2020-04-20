#Букви розповідають, як відбувався концерт.
У концерті, який проводили благодійна організація Global Citizen та Всесвітня організація охорони здоров’я, брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.
Свої звернення для медиків записали актори, телеведучі: Меттью Макконахі, Ідріс Ельба, Опра Уїнфрі, Мішель Обама, Сара Джессіка Паркер, Джеймс Макевой, Семюел Л. Джексон. Вели шоу Джиммі Феллон, Стівен Кольбер і Джиммі Кіммел.
Концерт по праву можна назвати історичним.
Пропонуємо подивитися на найяскравіші фрагменти виступів:
Тейлор Свіфт — Soon Youʼll Get Better
The Rolling Stones — You Canʼt Always Get What You Want
Дженніфер Лопес — People
Біллі Айліш та її брат Фіннеас — Sunny
Шон Мендес та Каміла Кабейо — What A Wonderful World
The Killers — Mr. Brightside
𝕀𝕥 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕕 𝕠𝕦𝕥 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕜𝕚𝕤𝕤
ℍ𝕠𝕨 𝕕𝕚𝕕 𝕚𝕥 𝕖𝕟𝕕 𝕦𝕡 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤?
Thank you for bringing Mr. Brightside to One World: #TogetherAtHome, @TheKillers 🔥🔥🔥
Take the pledge to stay at home at https://t.co/vkw0PGlsqR. pic.twitter.com/EAEQhyjT4I
— Global Citizen UK (@GlblCtznUK) April 18, 2020
Леді Гага — Smile
Пол Маккартні — Lady Madonna
Ліззо — A Change Is Gonna Come
Стіві Уандер — Lean On Me и Loveʼs In Need of Love Today
Едді Веддер з Pearl Jam — River Cross
Селін Діон, Андреа Бочеллі, Леді Гага, Лан Лан та Джон Ледженд — The Prayer
Джон Ледженд та Сем Сміт — Stand by Me
Біллі Джо Армстронг з Green Day — Wake Me Up When September Ends
Елтон Джон — Iʼm Still Standing
Ведучий Джиммі Феллон та гурт The Roots — Safety Dance
Нижче повна 8-годинна версія концерту:
- Протягом онлайн-концерту “Єдиний світ: вдома разом” було зібрано більше 127 мільйонів доларів для Всесвітньої організації охорони здоров’я.