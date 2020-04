#Букви розповідають, як відбувався концерт.

У концерті, який проводили благодійна організація Global Citizen та Всесвітня організація охорони здоров’я, брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.

Свої звернення для медиків записали актори, телеведучі: Меттью Макконахі, Ідріс Ельба, Опра Уїнфрі, Мішель Обама, Сара Джессіка Паркер, Джеймс Макевой, Семюел Л. Джексон. Вели шоу Джиммі Феллон, Стівен Кольбер і Джиммі Кіммел.

Концерт по праву можна назвати історичним.

Пропонуємо подивитися на найяскравіші фрагменти виступів:

𝕀𝕥 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕕 𝕠𝕦𝕥 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕜𝕚𝕤𝕤

ℍ𝕠𝕨 𝕕𝕚𝕕 𝕚𝕥 𝕖𝕟𝕕 𝕦𝕡 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤?

Thank you for bringing Mr. Brightside to One World: #TogetherAtHome, @TheKillers 🔥🔥🔥

Take the pledge to stay at home at https://t.co/vkw0PGlsqR. pic.twitter.com/EAEQhyjT4I

— Global Citizen UK (@GlblCtznUK) April 18, 2020