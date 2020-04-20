Більше десятка музикантів зі світовим ім'ям провели восьмигодинний онлайн-концерт "Єдиний світ: вдома разом" на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом.

#Букви розповідають, як відбувався концерт.

У концерті, який проводили благодійна організація Global Citizen та Всесвітня організація охорони здоров’я, брали участь Біллі Айліш, Дженніфер Лопес, The Killers, Тейлор Свіфт, Стіві Уандер, Леді Гага, The Rolling Stones, Селін Діон, Елтон Джон, Шон Мендес, Ліззі і багато інших.

Свої звернення для медиків записали актори, телеведучі: Меттью Макконахі, Ідріс Ельба, Опра Уїнфрі, Мішель Обама, Сара Джессіка Паркер, Джеймс Макевой, Семюел Л. Джексон. Вели шоу Джиммі Феллон, Стівен Кольбер і Джиммі Кіммел.

Концерт по праву можна назвати історичним.

Пропонуємо подивитися на найяскравіші фрагменти виступів:

Тейлор Свіфт — Soon Youʼll Get Better

The Rolling Stones — You Canʼt Always Get What You Want

Дженніфер Лопес — People

Біллі Айліш та її брат Фіннеас — Sunny

Шон Мендес та Каміла Кабейо — What A Wonderful World

The Killers — Mr. Brightside

𝕀𝕥 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕕 𝕠𝕦𝕥 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕜𝕚𝕤𝕤

ℍ𝕠𝕨 𝕕𝕚𝕕 𝕚𝕥 𝕖𝕟𝕕 𝕦𝕡 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤? Thank you for bringing Mr. Brightside to One World: #TogetherAtHome, @TheKillers 🔥🔥🔥 Take the pledge to stay at home at https://t.co/vkw0PGlsqR. pic.twitter.com/EAEQhyjT4I — Global Citizen UK (@GlblCtznUK) April 18, 2020

Леді Гага — Smile

Пол Маккартні — Lady Madonna

Ліззо — A Change Is Gonna Come

Стіві Уандер — Lean On Me и Loveʼs In Need of Love Today

Едді Веддер з Pearl Jam — River Cross

Селін Діон, Андреа Бочеллі, Леді Гага, Лан Лан та Джон Ледженд — The Prayer

Джон Ледженд та Сем Сміт — Stand by Me

Біллі Джо Армстронг з Green Day — Wake Me Up When September Ends

Елтон Джон — Iʼm Still Standing

Ведучий Джиммі Феллон та гурт The Roots — Safety Dance

Нижче повна 8-годинна версія концерту: