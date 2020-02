Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Кліп – це танцювальне відео з балетом і численними персонажами в кадрі. Дія відбувається в футуристичному майбутньому – в пустелі. Співачка ж в кліпі зображує позаземну красуню з рожевим волоссям, яка шукає кохання.

Як інформує видання Variety, над кліпом працював австралійський режисер Деніел Аскілл. Цікаво, що відео було повністю знято на iPhone 11 Pro.

“Stupid Love” – перший сольний сингл співачки з моменту виходу в 2017 році пісні “The Cure”. У проміжку Леді Гага працювала над саундтреками до фільму “A Star Is Born” (“Народження зірки”), в якому зіграла головну роль.

Як повідомляє Vogue.ua, очікується, що “Stupid Love” увійде в шостий студійний альбом співачки. З чуток, він буде називатися “Chromatica” і вийде вже цього року.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE & MUSIC VIDEO

OUT NOW: https://t.co/hLtxNCiuJw#StupidLove #ShotOniPhone pic.twitter.com/QLF3Cx1mcw

— Lady Gaga (@ladygaga) February 28, 2020