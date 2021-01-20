Леді Гага заспівала гімн США на інавгурації Байдена: відео

Трансляція заходу ведеться на YouTube-каналі Байдена.

Співачка була вдягнута в темно-синій піджак з пишною спідницею яскраво–червоного кольору. Її образ доповнювала зачіска у вигляді коси, в яку була вплетена чорна стрічка, а також ефектні червоні губи. Її вбрання прикрашала велика брошка у вигляді золотого птаха.

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