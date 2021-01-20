Леді Гага заспівала гімн США на інавгурації Байдена: відео

Трансляція заходу ведеться на YouTube-каналі Байдена.
Співачка була вдягнута в темно-синій піджак з пишною спідницею яскраво–червоного кольору. Її образ доповнювала зачіска у вигляді коси, в яку була вплетена чорна стрічка, а також ефектні червоні губи. Її вбрання прикрашала велика брошка у вигляді золотого птаха.
Переглянути цей допис в Instagram
- Сьогодні, 20 січня, в США розпочалася офіційна церемонія прийняття присяги новообраним президентом Джозефом Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Хроніку інавгураційного дня розповідають #Букви.