Відео співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Композицію було записано спільно з британським співаком Елтоном Джоном. Також над записом працювали барабанщик гурту Red Hot Chili Peppers Чед Сміт, віолончеліст Йо Йо Ма і басист Metallica Роберт Трухільо.

В Instagram співачка зазначила, що вважає за честь бути в компанії видатних людей, причетних до запису цієї пісні.

У 2019 під час спеціального рок-сету англійською фестивалі Glastonbury артистка вже пробувала себе у виконанні одного з головних хітів групи – балади “Nothing Else Matters”.