Відео співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі.
Композицію було записано спільно з британським співаком Елтоном Джоном. Також над записом працювали барабанщик гурту Red Hot Chili Peppers Чед Сміт, віолончеліст Йо Йо Ма і басист Metallica Роберт Трухільо.
В Instagram співачка зазначила, що вважає за честь бути в компанії видатних людей, причетних до запису цієї пісні.
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