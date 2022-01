Про це повідомила студія в Twitter.

“Місячний лицар” розповідає історію американського солдата із дисоціативним розладом ідентичності. Ним заволодіває єгипетський бог місяця, на ім’я Хонсу. У головній ролі – гватемальсько-американський актор Оскар Айзек, який нещодавно зіграв одну з ключових ролей в “Дюні”. Водночас головного антагоніста гратиме Ітан Хок.

