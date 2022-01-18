Про це повідомила студія в Twitter.
“Місячний лицар” розповідає історію американського солдата із дисоціативним розладом ідентичності. Ним заволодіває єгипетський бог місяця, на ім’я Хонсу. У головній ролі – гватемальсько-американський актор Оскар Айзек, який нещодавно зіграв одну з ключових ролей в “Дюні”. Водночас головного антагоніста гратиме Ітан Хок.
Welcome to chaos 🌙 Watch the new trailer for Marvel Studios’ @MoonKnight and start streaming the Original series March 30 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/T5E2ZTgaxP
— Marvel Studios (@MarvelStudios) January 18, 2022
На початку трейлера під трек “Day ‘n’ Night” Кіда Каді головний герой Марк Спектор грається кубиком Рубіка, доки не може заснути. На ранок він підривається з ліжка та падає, забувши, що прикував себе до нього. Через розлад він не може зрозуміти, де сон, а де реальність, після чого у музеї історії Стародавнього Єгипту Марку ввижається Хонсу.
З часом він зустрічає лиходія, який заохочує Марка прийняти “хаос всередині себе”. Трейлер закінчується тим, що Марка огортає костюм Місячного лицаря.
Серіал вийде 30 березня 2022 року на Disney+.
- Нагадаємо, що малюнок Людини-павука, де вона вперше одягла чорний костюм, найдорожчим лотом із коміксів у світі продали на аукціоні.
- Також Marvel Studios розробляє мультсеріал про Людей Ікс, виробництво якого розпочнеться у 2023 році.
- Раніше студія Marvel на презентації Disney Plus Day показала дебютний тизер серіалу “Жінка-Галк”.
- Відомо, що після виходу фільму “Вічні” кількість людей, які захотіли вивчити мову жестів, різко зросла.