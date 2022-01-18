Про це повідомила студія в Twitter.

“Місячний лицар” розповідає історію американського солдата із дисоціативним розладом ідентичності. Ним заволодіває єгипетський бог місяця, на ім’я Хонсу. У головній ролі – гватемальсько-американський актор Оскар Айзек, який нещодавно зіграв одну з ключових ролей в “Дюні”. Водночас головного антагоніста гратиме Ітан Хок.

На початку трейлера під трек “Day ‘n’ Night” Кіда Каді головний герой Марк Спектор грається кубиком Рубіка, доки не може заснути. На ранок він підривається з ліжка та падає, забувши, що прикував себе до нього. Через розлад він не може зрозуміти, де сон, а де реальність, після чого у музеї історії Стародавнього Єгипту Марку ввижається Хонсу.

З часом він зустрічає лиходія, який заохочує Марка прийняти “хаос всередині себе”. Трейлер закінчується тим, що Марка огортає костюм Місячного лицаря.

Серіал вийде 30 березня 2022 року на Disney+.