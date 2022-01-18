Студія Marvel представила перший трелер серіалу "Місячний лицар", який вийде навесні 2022 року.

Про це повідомила студія в Twitter.

“Місячний лицар” розповідає історію американського солдата із дисоціативним розладом ідентичності. Ним заволодіває єгипетський бог місяця, на ім’я Хонсу. У головній ролі – гватемальсько-американський актор Оскар Айзек, який нещодавно зіграв одну з ключових ролей в “Дюні”. Водночас головного антагоніста гратиме Ітан Хок.

Welcome to chaos 🌙 Watch the new trailer for Marvel Studios’ @MoonKnight and start streaming the Original series March 30 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/T5E2ZTgaxP — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 18, 2022

На початку трейлера під трек “Day ‘n’ Night” Кіда Каді головний герой Марк Спектор грається кубиком Рубіка, доки не може заснути. На ранок він підривається з ліжка та падає, забувши, що прикував себе до нього. Через розлад він не може зрозуміти, де сон, а де реальність, після чого у музеї історії Стародавнього Єгипту Марку ввижається Хонсу.

З часом він зустрічає лиходія, який заохочує Марка прийняти “хаос всередині себе”. Трейлер закінчується тим, що Марка огортає костюм Місячного лицаря.

Серіал вийде 30 березня 2022 року на Disney+.