Засновник компанії SpaceX Ілон Маск показав мить приземлення ракети Falcon-9. Раніше посадку можна було побачити винятково в поганій якості під час прямої трансляції космічного агентства.

Відео Маск опублікував в своєму Twitter-акаунті.

На відеоролику можна побачити момент приземлення багаторазової ракети-носія Falcon-9 на майданчик. SpaceX успішно приземлила першу сходинку своєї ракети Falcon 9 у зоні приземлення 1, LZ-1на мисі Канаверал, всього в декількох милях від місця початку, менш ніж через 10 хвилин після запуску. Камера стеження за стартовим майданчиком зобразила захопливі кадри повернення ракети на Землю і точного приземлення.

High res landing Falcon landing video pic.twitter.com/8CPuH87JYv — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2021

Falcon-9 охоплює два ступені. Перший ступінь після кожної космічної операції — повертається на Землю. Другий — є дещо зменшеною версією першого, однак, зі свого боку, після від’єднання продовжує підйом на заплановану орбіту. Після того, як він її досягне, конструкція відштовхує корисне навантаження, вмикає двигуни, прямує у бік атмосфери й поступово згорає.