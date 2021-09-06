Mercedes-Benz показав концепт електричного G-Wagen: фото, відео

Виробник легкових автомобілів преміального класу Mercedes-Benz представив електричну концептуальну версію свого розкішного позашляховика G-Wagen з яскравими акцентами і колесами в стилі місяцеходу.

Про це пише The Verge.

Mercedes-Benz дуже мало розповідав про деталі електричного позашляховика, демонструючи його на виставці IAA Mobility в 2021 році в Мюнхені. Зокрема, виробник не привів оцінок дальності дії, не згадав розмір батареї або вихідну потужність електродвигунів.

Але відомо, що це буде повнопривідний автомобіль зі зниженою і високою передачами.

Mercedes EQG покритий двокольоровою фарбою, яку компанія використовувала на перших випусках свого електричного седана EQS. Водночас, решітка з підсвічуванням, з якою компанія експериментувала з деякими іншими концептами і серійними автомобілями, в цьому авто не виглядає такою вже недоречною.

Зазначається, що G-Wagen завжди був більшою мірою символом статусу, ніж автомобілем для бездоріжжя, тому очікується, що серійний EQG буде завантажений усіма тими ж функціями, які Mercedes-Benz впроваджує в свої новітні та найдорожчі автомобілі, такі як седан EQS.