Mercedes-Benz показав концепт електричного G-Wagen: фото, відео

Про це пише The Verge.
Mercedes-Benz дуже мало розповідав про деталі електричного позашляховика, демонструючи його на виставці IAA Mobility в 2021 році в Мюнхені. Зокрема, виробник не привів оцінок дальності дії, не згадав розмір батареї або вихідну потужність електродвигунів.
Але відомо, що це буде повнопривідний автомобіль зі зниженою і високою передачами.
Mercedes EQG покритий двокольоровою фарбою, яку компанія використовувала на перших випусках свого електричного седана EQS. Водночас, решітка з підсвічуванням, з якою компанія експериментувала з деякими іншими концептами і серійними автомобілями, в цьому авто не виглядає такою вже недоречною.
Зазначається, що G-Wagen завжди був більшою мірою символом статусу, ніж автомобілем для бездоріжжя, тому очікується, що серійний EQG буде завантажений усіма тими ж функціями, які Mercedes-Benz впроваджує в свої новітні та найдорожчі автомобілі, такі як седан EQS.
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