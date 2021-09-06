Ролик опублікував автомобільний дизайнер і голова конструкторського відділу торгової марки Mercedes-Benz Горден Вагенер.

За його словами, в автомобілі легко впізнати Smart, але в ньому є елементи еволюційного дизайну, які прагнуть просувати “крутий, дорослий” імідж бренду.

Готовий до серійного виробництва концепт – це компактний електричний кросовер з концепцією преміум-класу та увагою на передові технології.

Як пише видання Autocar, маючи розміри 4290 мм завдовжки, 1910 мм завширшки та 1 698 мм у висоту, він практично відповідає розмірам електричного кросовера EQA.

Це перший зроблений на замовлення електромобіль від Smart відтоді, як він став першим виробником, який повністю відмовився від двигунів внутрішнього згоряння у 2019 році.

Позашляховик дасть початок новій важливій ері для бренду, протягом якої Geely буде відповідати за інженерний бік розробки моделі, а Mercedes розроблятиме дизайн.

Його відмінними рисами є короткі звіси з кожного боку, панорамний люк на даху, безрамні двері та контрастні чорні елементи нижньої частини кузова, що акцентують на його “надійності”.

Задні двері відкриваються сенсорними світловими панелями, а не ручками, які разом із характерними світлодіодними групами на кожному кінці та унікальним налаштуванням внутрішнього освітлення роблять свій внесок у світловий дисплей концепції.

Водночас колеса, висунуті до самих кутів автомобіля, і колісна база 2750 мм дозволяють створити “надзвичайно просторий” салон.

Технічні деталі залишаються у таємниці, але майбутні моделі Smart базуватимуться на спеціальній платформі електромобілів, розробленій Geely, яка обіцяє “найвищий рівень динамічної керованості та пасивної безпеки”.

Швидке заряджання, тривалий час автономної роботи й підтримка оновлення програмного забезпечення бездротовою мережею також стануть особливостями нової лінійки продуктів.