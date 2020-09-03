Про це повідомляє Reuters.

У нового седана два варіанти двигуна, великий сенсорний екран з новою розважальною системою MBUX, а також – більш активну технологію безпеки.

Це флагманська серія седанів компанії.

А ось зовнішніх змін практично немає. Капот нової моделі став довшим. Вперше за три покоління моделей S-Class седан отримав горизонтальні задні ліхтарі.

Ще одна новинка – на внутрішній стороні дзеркал з’явилися нові “аеростати”. Вони допомагають поліпшити повітряний потік.

Важливий нюанс. Коефіцієнт лобового опору седана – 0,22, що робить його одним з найбільш аеродинамічних автомобілів в світі. Краще показник тільки у Tesla Model S – 0,24.

Цікаво, що в новій моделі на 27 ручок і циферблатів менше, ніж у попередньої. Їх замінили на сенсорні і голосові команди.

Крім великого основного сенсорного екрану, в автомобілі також є чотири дисплея по всій кабіні. У задній частині салону також доступні три додаткових екрани: два встановлені на спинках передніх сидінь, і третій – в центральній консолі.

Варто зазначити, що водій і пасажири на задньому сидінні можуть отримати доступ до особистих профілів на центральному екрані і екранах задніх сидінь за допомогою голосових команд. На кожному з екранів можна встановити до семи профілів користувачів.

Говорячи про салон седана, там тепер доступна функція зовнішнього освітлення, в якій вбудовані світлодіоди.

Що стосується безпеки, то в автомобілі є автоматичне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль з зупинками, активний асистент рульового управління, допомога при утриманні смуги руху, допомога при зміні смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, попередження про перехресне русі спереду і ззаду і активний моніторинг сліпих зон.

Яка вартість седана – поки невідомо. Але це буде точно дорожче попередньої версії авто, вартість якої перевищувала 94 тисячі доларів.

Машина з’явиться у продажу в першій половині 2021 року.