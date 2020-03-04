Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму опублікувало веселий кліп на пісню про коронавірус.

Відео опубліковано на YouTube-каналі відомства.

Відзначається, що це проєкт Інституту гігієни праці та навколишнього середовища (Міністерство охорони здоров’я) у співпраці з музикантом Khac Hung, співаком Erik і співаком Min.

У кліпі розповідають, що варто робити, щоб убезпечитися: займатися фізкультурою, дотримуватися гігієни й чистоти в будинку, не чіпати руками обличчя.

“Давайте мити руки, не чіпати ними очі, носа й рота, утримуватися від виходу на вулицю. Разом ми переможемо коронавірус”, – співається в пісні.

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