Відео опубліковано на YouTube-каналі відомства.
Відзначається, що це проєкт Інституту гігієни праці та навколишнього середовища (Міністерство охорони здоров’я) у співпраці з музикантом Khac Hung, співаком Erik і співаком Min.
У кліпі розповідають, що варто робити, щоб убезпечитися: займатися фізкультурою, дотримуватися гігієни й чистоти в будинку, не чіпати руками обличчя.
“Давайте мити руки, не чіпати ними очі, носа й рота, утримуватися від виходу на вулицю. Разом ми переможемо коронавірус”, – співається в пісні.
- Як повідомлялося раніше, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який разом з дружиною повернувся з Італії. У дружини хворого відсутні симптоми захворювання, тому вона перебувала на самоізоляції у власній квартирі.
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