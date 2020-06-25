Бійці 24 ОМБр імені короля Данила точковим ударом знищили нову переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 "Кредо-М1" російського виробництва, яку неодноразово використовували проти українських військових на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

“Дана станція дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати наших технічних засобів і підрозділів, а й вести точну коригування артилерійського вогню по ним. Саме за допомогою цієї станції російські найманці здійснювали прицільні обстріли наших позицій”, – зазначають українські військові.

Крім того, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ неодноразово фіксувала цю переносну станцію наземної розвідки.