Поблизу міста Буча невідомі особи викинули близько трьох тисяч каністр з невстановленою хімічною речовиною у річку Кізка.

Про це йдеться в сюжеті місцевого видання “Бучанські новини”.

Звалище каністр на межі сіл Блиставиця і Луб’янка знайшли місцеві мешканці у березні цього року.

“Протягом 350-400 метрів русло ріки заповнене майже повністю каністрами з невідомою рідиною. Кожна каністра – 20 літрів. За попередніми підрахунками, там близько 3000 каністр. Більшість каністр, на щастя, герметично закриті, і ця речовина не встигла потрапити у воду. Деякі каністри все ж таки розгерметизовані, і маслянисті плями є у воді”, – розказав телеканалу секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

Фото: скріншот із відео Буча NEWS

За цим фактом відділ поліції Бучі відкрив кримінальну справу за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України – забруднення довкілля хімічними речовинами.

В суботу, 17 квітня, річище Кізки розчистили зусиллями екоактивістів, рятувальників ДСНС та поліції, повідомив у Facebook міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Їм довелося працювати в респіраторах та захисних костюмах. Розгерметизовані каністри пакували в мішки. Вивозити каністри допомагала спецтехніка.

Каністри відправлять на зберігання, а після експертизи, яка має встановити, що за речовина знаходилась у них, – на утилізацію.

“Це притока річки Ірпінь, що впадає в Дніпро. На жаль, від викинутих отрутохімікатів постраждала місцева фауна, але розраховуємо на самоочищення екосистеми. Вдячний кожному, хто долучився до такої важливої справи. Закликаю всіх бути екосвідомими та небайдужими – Бучанська громада не повинна допустити повторення скоєного. Продовжуємо шукати тих, хто отруїв довкілля”, – повідомив Федорук.

Віктор Червоний, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, в коментарі “Подробицям” сказав, що їдучою речовиною в каністрах міг бути хлордезин.

Кізка впадає в річку Ірпінь, а та – у Дніпро.