У неділю, 26 вересня, на іспанському острові Ла-Пальма знову відкрився аеропорт, але рейси він не приймає, оскільки вулкан, що знаходиться поряд, викинув хмару попелу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вулкан почав вивергатися тиждень тому. Тепер експерти розповіли, що в неділю було зафіксовано два активних потоки лави: один швидко рухається на північ, а інший більш повільний – на південь.

“У нас є потік на північ, який швидко рухається … ця лава виходить з внутрішніх областей кратера, а її температура становить близько 1250 градусів за Цельсієм”, – сказав Мігель Анхель Моркуенде, директор комітету з реагування на вулкан Кумбре-В’єха.

На кадрах із безпілотника Reuters видно швидку річка розпеченої лави, що стікає схилами кратера, і яка проходить поруч із житловими будинками. Лава вже зруйнувала сільську церкву в Тодоке.

За словами Мігеля Моркуенде, люди, які раніше були евакуйовані з Таканд-де-Арріба, Таканд-де-Абахо і Таджуйя, зможуть повернутися в свої будинки.

Оператор аеропорту Іспанії Aena повідомив, що аеропорт знову відкрився після того, як команди очистили злітно-посадкову смугу від попелу. Але Binter, авіакомпанія Канарських островів, призупинила польоти сьогодні через метеоумови.