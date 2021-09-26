Про це повідомляє агентство Reuters.
Вулкан почав вивергатися тиждень тому. Тепер експерти розповіли, що в неділю було зафіксовано два активних потоки лави: один швидко рухається на північ, а інший більш повільний – на південь.
“У нас є потік на північ, який швидко рухається … ця лава виходить з внутрішніх областей кратера, а її температура становить близько 1250 градусів за Цельсієм”, – сказав Мігель Анхель Моркуенде, директор комітету з реагування на вулкан Кумбре-В’єха.
На кадрах із безпілотника Reuters видно швидку річка розпеченої лави, що стікає схилами кратера, і яка проходить поруч із житловими будинками. Лава вже зруйнувала сільську церкву в Тодоке.
За словами Мігеля Моркуенде, люди, які раніше були евакуйовані з Таканд-де-Арріба, Таканд-де-Абахо і Таджуйя, зможуть повернутися в свої будинки.
Оператор аеропорту Іспанії Aena повідомив, що аеропорт знову відкрився після того, як команди очистили злітно-посадкову смугу від попелу. Але Binter, авіакомпанія Канарських островів, призупинила польоти сьогодні через метеоумови.
- На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкана Кумбре-В’єха, який кілька днів поспіль активний. Через його сплеск на острові тимчасово зупинили роботу аеропорту.