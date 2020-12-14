Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулкан прокинувся в неділю, 13 грудня. Цьому передував землетрус магнітудою у 2,7.  Лава і вулканічна порода з попелом почали покривати прилеглу територію.

Інтенсивність виверження зросла до високої, фонтани лави періодично досягали у висоту ста метрів, шлейфи попелу розтягувалися до п’яти кілометрів.

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.