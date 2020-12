Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулкан прокинувся в неділю, 13 грудня. Цьому передував землетрус магнітудою у 2,7. Лава і вулканічна порода з попелом почали покривати прилеглу територію.

Інтенсивність виверження зросла до високої, фонтани лави періодично досягали у висоту ста метрів, шлейфи попелу розтягувалися до п’яти кілометрів.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna‘s Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT

