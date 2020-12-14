Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулкан прокинувся в неділю, 13 грудня. Цьому передував землетрус магнітудою у 2,7. Лава і вулканічна порода з попелом почали покривати прилеглу територію.

Інтенсивність виверження зросла до високої, фонтани лави періодично досягали у висоту ста метрів, шлейфи попелу розтягувалися до п’яти кілометрів.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna‘s Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Watch spectacular volcanic eruptions from Italy’s Mount Etna, Europe’s most active volcano pic.twitter.com/XlL4MCLeoN — Reuters (@Reuters) December 14, 2020

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.