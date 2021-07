Про це з посиланням на адміністрацію стадіону повідомив журналіст Associated Press Роб Харріс в своєму Twitter.

Близько 50 осіб шляхом штурму потрапили на арену. Стюарди та співробітники стадіону стадіону не змогли стримати фанатів.

Перед цим фанати без квитків спробували взяти арену штурмом. Порушники перестрибували через огородження. Шлях їм намагалися перепинити співробітники стадіону та поліція. У підсумку стадіон тимчасово закрили.

England fans are now fighting with stewards at Wembley, London. pic.twitter.com/DIkkalcANE — The Left Wing Society 🇵🇸 (@LeftWingSociety) July 11, 2021

Коли його знову відкрили, нова група порушників увірвалася на нього.

🚨🙄 | NEW: People swarm into Wembley with no ticket pic.twitter.com/J2m8SPFXOy — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Morons. Doing their best to ruin what should be a proud night and a great occasion. Kid’s crying, Wembley temporarily shut down. Idiots, every last one of them. #ENG #ITA #EURO2020 pic.twitter.com/YuJFWLmQ5Y — Steve Scott (@stevescott_itv) July 11, 2021

Police can’t stop the England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley – not enough riot police to deal with the weight amount of the crowd – kicking off !!! pic.twitter.com/ZM7KpbMmQJ — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 11, 2021

JUST IN – More and more security barriers are breached at Wembley as fans force their way into the stadium. Bloody idiots!!! pic.twitter.com/31ZWrBTs1J — 👑 Queen Nat 👑 (@QueenNat_35) July 11, 2021

Однак в результаті адміністрація “Уемблі” заявила, що всі порушники, які незаконно проникли на стадіон, були спіймані поліцією.

Зазначимо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 сьогодні у Лондоні. Гра на “Вемблі” розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що матч між збірними Англії та Данії проходив 7 липня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Він завершився з рахунком 2:1 на користь англійців.

Вирішальним став пенальті, забитий форвардом збірної Англії Гаррі Кейном у ворота данців в екстратаймі (на 104-й хвилині).

Раніше Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала Футбольну асоціацію Англії (FA) за підсумками півфінального матчу чемпіонату Європи проти Данії (Євро-2020).