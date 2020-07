Про це повідомляє видання The Guardian.

Відеоролик був створений на основі даних, зібраних космічною обсерваторією Solar Dynamics Observatory (SDO). Вона була виведена на орбіту Землі 11 лютого 2010 року в рамках програми “Життя із Зіркою”. Відтоді ось уже 10 років обсерваторія стежить за змінами на Сонці за допомогою низки наукових інструментів (зйомка з їх допомогою проводиться з частотою один кадр протягом 0,75 секунди).

Один із цих інструментів – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), яка робить знімки Сонця кожні 12 секунд, інформує прес-служба NASA.

У цілому за 10 років обсерваторія отримала 425 мільйонів зображень Сонця у високому розширенні. Весь цей набір даних займає понад 20 мільйонів гігабайт.

Зазначені дані і були об’єднані в 61-хвилинне відео (кожна секунда якого представляє зображення, зняті за один день).

