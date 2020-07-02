Про це повідомляє видання The Guardian.
Відеоролик був створений на основі даних, зібраних космічною обсерваторією Solar Dynamics Observatory (SDO). Вона була виведена на орбіту Землі 11 лютого 2010 року в рамках програми “Життя із Зіркою”. Відтоді ось уже 10 років обсерваторія стежить за змінами на Сонці за допомогою низки наукових інструментів (зйомка з їх допомогою проводиться з частотою один кадр протягом 0,75 секунди).
Один із цих інструментів – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), яка робить знімки Сонця кожні 12 секунд, інформує прес-служба NASA.
У цілому за 10 років обсерваторія отримала 425 мільйонів зображень Сонця у високому розширенні. Весь цей набір даних займає понад 20 мільйонів гігабайт.
Зазначені дані і були об’єднані в 61-хвилинне відео (кожна секунда якого представляє зображення, зняті за один день).
10 years.
20 million gigabytes of data.
425 million hi-res images of the Sun.
A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP
— NASA (@NASA) June 24, 2020
У відеоролику показано активність Сонця з 2 червня 2010 по 1 червня 2020 року. На відео можна спостерігати, як мерехтить і світиться сонячна корона, як петлями піднімаються заряджені частинки над поверхнею Сонця.
Очікується, що знімки допоможуть у подальших наукових дослідженнях зірки. Місія SDO продовжить спостерігати за Сонцем до 2030 року.
- Астрономи з Інституту Макса Планка виявили, що в останні роки Сонце проявляє менше активності в порівнянні з іншими схожими зірками.
- Раніше сонячний зонд NASA Parker Solar Probe, підлетівши до Сонця на рекордну відстань, надіслав на Землю отриману інформацію.