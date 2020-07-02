Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило дивовижне таймлапс-відео, що показує "життя" Сонця протягом останніх 10 років.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Відеоролик був створений на основі даних, зібраних космічною обсерваторією Solar Dynamics Observatory (SDO). Вона була виведена на орбіту Землі 11 лютого 2010 року в рамках програми “Життя із Зіркою”. Відтоді ось уже 10 років обсерваторія стежить за змінами на Сонці за допомогою низки наукових інструментів (зйомка з їх допомогою проводиться з частотою один кадр протягом 0,75 секунди).

Один із цих інструментів – камера Atmospheric Imaging Assembly (AIA), яка робить знімки Сонця кожні 12 секунд, інформує прес-служба NASA.

У цілому за 10 років обсерваторія отримала 425 мільйонів зображень Сонця у високому розширенні. Весь цей набір даних займає понад 20 мільйонів гігабайт.

Зазначені дані і були об’єднані в 61-хвилинне відео (кожна секунда якого представляє зображення, зняті за один день).

10 years.

20 million gigabytes of data.

425 million hi-res images of the Sun. A new time-lapse video marks a decade of operations for our @NASASun Solar Dynamics Observatory. Watch: https://t.co/jRRWuBfcLb pic.twitter.com/SPBDWfJwzP — NASA (@NASA) June 24, 2020

У відеоролику показано активність Сонця з 2 червня 2010 по 1 червня 2020 року. На відео можна спостерігати, як мерехтить і світиться сонячна корона, як петлями піднімаються заряджені частинки над поверхнею Сонця.

Очікується, що знімки допоможуть у подальших наукових дослідженнях зірки. Місія SDO продовжить спостерігати за Сонцем до 2030 року.