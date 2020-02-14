Настя Каменських в День Валентина презентувала кліп про пристрасть і палке кохання

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Зазначається, що Juan Magan визнаний у всьому світі за його вагому роль у розвитку жанру “Electro Latino” і співпрацював з такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio і ін.

“Цей кліп, ми випустили в День святого Валентина, і надихаємо кожного любити. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. Мені шалено подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі , що всі межі тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan розділяє також цю ідею. У нас вийшла крута колаборація. “Lollipop” – це про пристрасть і палку любов, присвячується всім закоханим”, – наголосила Каменських.

Пісня була записана на легендарній студії звукозапису в США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих і платинових альбомів. На цій студії працювали також такі артисти як Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan та інші.