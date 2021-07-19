Про це повідомляє прессцентр Київського метрополітену.

Так, сильні дощі стали причиною затоплення касових залів станцій метро, тому було прийнято рішення тимчасово обмежити доступ пасажирів на станції.

Станцію “Берестейська” повністю закрили з технічних причин, а на станції “Академмістечко” закрили вестибюль №1.

Наразі для відкачування води на місці працюють фахівці.

Фото: КП “Київський метрополітен”

ОНОВЛЕНО:

Наразі роботу станції метро “Академмістечко” відновили у звичному режимі.

  • Нагадаємо, що сьогодні на Київ та область насунулася негода: сильні зливи та шквальні вітри.