Про це повідомляє прессцентр Київського метрополітену.
Так, сильні дощі стали причиною затоплення касових залів станцій метро, тому було прийнято рішення тимчасово обмежити доступ пасажирів на станції.
Станцію “Берестейська” повністю закрили з технічних причин, а на станції “Академмістечко” закрили вестибюль №1.
Наразі для відкачування води на місці працюють фахівці.
Фото: КП “Київський метрополітен”
ОНОВЛЕНО:
Наразі роботу станції метро “Академмістечко” відновили у звичному режимі.
- Нагадаємо, що сьогодні на Київ та область насунулася негода: сильні зливи та шквальні вітри.