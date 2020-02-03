Відповідне відео свого перформансу він опублікував в YouTube.
По автомобільним дорогам Берліна Саймон провіз у візку 99 смартфонів. А в цей час додаток Google Maps весь його маршрут “розфарбував” в червоний колір, повідомляючи інших автомобілістів про транспортний колапс.
Таким чином Саймон хотів показати, що у Google Maps все ж є технологічні обмеження.
- У жовтні повідомлялося, що Google Maps починає більше бути схожим на Waze. Компанія анонсувала серію нових функцій, що дозволять водіям, які використовують додаток Maps на iOS, повідомляти про аварії, “швидкісні пасткі” і затори.