Відповідне відео свого перформансу він опублікував в YouTube.

По автомобільним дорогам Берліна Саймон провіз у візку 99 смартфонів. А в цей час додаток Google Maps весь його маршрут “розфарбував” в червоний колір, повідомляючи інших автомобілістів про транспортний колапс.

Таким чином Саймон хотів показати, що у Google Maps все ж є технологічні обмеження.