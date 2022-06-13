Популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" продовжать на другий сезон – його уже офіційно анонсували на стрімінговій платформі Netflix.

Про це повідомили у соцмережах Netflix.

Автори не утомними коли саме вийде другий сезон, лише опублікували 10-секундний тизер, на якому видно частину обличчя ляльки та чути її пісеньку.

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Пресслужба Netflix також розмістила лист від Хван Дон Хека, режисера та сценариста “Гри в кальмара”. Він ще раз підтвердив роботу над другою частиною популярного серіалу, а також розкрив деякі подробиці. Зокрема про те, що в другому сезоні з’являться Сон Кі Хун та ведучий. Крім того, глядачі “познайомляться з хлопцем Йонг-хі” – роботом-лялькою з першого епізоду.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.

Головні ролі зіграли: Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, яким потрібні гроші, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники помирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.