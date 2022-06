Про це повідомили у соцмережах Netflix.

Автори не утомними коли саме вийде другий сезон, лише опублікували 10-секундний тизер, на якому видно частину обличчя ляльки та чути її пісеньку.

Пресслужба Netflix також розмістила лист від Хван Дон Хека, режисера та сценариста “Гри в кальмара”. Він ще раз підтвердив роботу над другою частиною популярного серіалу, а також розкрив деякі подробиці. Зокрема про те, що в другому сезоні з’являться Сон Кі Хун та ведучий. Крім того, глядачі “познайомляться з хлопцем Йонг-хі” – роботом-лялькою з першого епізоду.

