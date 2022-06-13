Про це повідомили у соцмережах Netflix.
Автори не утомними коли саме вийде другий сезон, лише опублікували 10-секундний тизер, на якому видно частину обличчя ляльки та чути її пісеньку.
Red light… GREENLIGHT!
Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39
— Netflix (@netflix) June 12, 2022
Пресслужба Netflix також розмістила лист від Хван Дон Хека, режисера та сценариста “Гри в кальмара”. Він ще раз підтвердив роботу над другою частиною популярного серіалу, а також розкрив деякі подробиці. Зокрема про те, що в другому сезоні з’являться Сон Кі Хун та ведучий. Крім того, глядачі “познайомляться з хлопцем Йонг-хі” – роботом-лялькою з першого епізоду.
Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM
— Netflix (@netflix) June 12, 2022
Що відомо про серіал?
“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний та знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася 17 вересня.
Головні ролі зіграли: Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.
За сюжетом, група людей, яким потрібні гроші, отримує запрошення до участі в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники помирають один за одним. Відмовитися від гри неможливо. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.
Корейський серіал швидко став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” та іспанський серіал “Паперовий будинок”. 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.
- Про те, як серіал “Гра в кальмара” створив модні тренди – читайте в матеріалі #Букв.
- 13 жовтня “Гра в кальмара” офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix – шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.
- Про те, скільки стримінговий сервіс Netflix витратив на створення серіалу “Гра в кальмара”, читайте.
- Ще у листопаді 2021 року стало відомо, що серіал завдяки його приголомшливому успіху продовжать на другий сезон.