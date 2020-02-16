Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix Nederland & België.

У стрічці знялися Енді Серкіс (“Володар кілець”) і його дочка Рубі Ешборн Серкіс (“Скарб нації”), Джона Лис (“Страшні казки”), Девід Венем (“300 спартанців”) і Амір Вілсон (“Темні початки”) .

У центі сюжету фентезійного фільму, заснованого на однойменній книзі голландського письменника Тонке Драгта, виявляється хлопчик, якому необхідно доставити секретний лист королю. Без запеклих битв на війні і магічного пророцтва в цій історії не обійдеться.

Серіал “Лист для короля” вийде 20 березня цього року.