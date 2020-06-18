Про це Порошенко заявив перед мітингувальниками під судом.
“Сьогодні ми з вами зібралися під цим судилищем. Вперше за 28 років незалежності України президент України йде в суд, де “100% -во їх прокурори” вимагають його арешту. Друзі, це дрібна помста дрібних закомплексованих людей, нікчемна помста нікчемних людей”, – сказав Порошенко.
Він зазначив, що нинішня влада намагається відродити Україну часів Януковича без верховенства права, з переслідуваннями опозиції, заграванням перед Росією, тортурами над патріотами.
“Що таке це судове засідання? .. Друзі, це дрібна помста дрібних закомплексованих людей! Нікчемна помста незначних особистостей, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося”, – додав Порошенко.
“Ці звинувачення написані в Кремлі, а вони їх тільки транслюють”, – додав він.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.