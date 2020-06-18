П'ятий президент, глава партії "Європейська солідарність" заявив, що справа проти нього - "нікчемна помста нікчемних людей, які не люблять Україну".

Про це Порошенко заявив перед мітингувальниками під судом.

“Сьогодні ми з вами зібралися під цим судилищем. Вперше за 28 років незалежності України президент України йде в суд, де “100% -во їх прокурори” вимагають його арешту. Друзі, це дрібна помста дрібних закомплексованих людей, нікчемна помста нікчемних людей”, – сказав Порошенко.

Він зазначив, що нинішня влада намагається відродити Україну часів Януковича без верховенства права, з переслідуваннями опозиції, заграванням перед Росією, тортурами над патріотами.

“Що таке це судове засідання? .. Друзі, це дрібна помста дрібних закомплексованих людей! Нікчемна помста незначних особистостей, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося”, – додав Порошенко.

“Ці звинувачення написані в Кремлі, а вони їх тільки транслюють”, – додав він.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.