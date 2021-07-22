Вночі Одесу накрила потужна злива - у місті затопило вулиці, а деякі райони залишилися без світла.

Про це повідомляє місцеве видання “Думская”.

За словами місцевих жителів, через затоплені дороги неможливо проїхати по Балківській, Приморської, Королева, багатьма вулицями Фонтана і Черемушек. На річки перетворилися Генуезька вулиця, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, протягом минулої ночі рятувальники 22 виїжджали на відкачування води з підвальних приміщень багатоповерхівок, приватних домогосподарств та будинків.

Фото: ДСНС України

Були прибрані 18 аварійних дерев.

Станом на 8 ранку в Одеському районі без світла залишаються 23 населених пункти, з них дев’ять частково. У самій Одесі через підтоплення підстанції “Мельницька” знеструмлені будинки на вулицях Дальницькій, Бабеля, Михайлівській, Балківській, Ризовскій, Кутузакія, Середній.

За інформацією метеорологів, у місті за годину випав 31 мм опадів.