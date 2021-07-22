Про це повідомляє місцеве видання “Думская”.
За словами місцевих жителів, через затоплені дороги неможливо проїхати по Балківській, Приморської, Королева, багатьма вулицями Фонтана і Черемушек. На річки перетворилися Генуезька вулиця, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.
Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, протягом минулої ночі рятувальники 22 виїжджали на відкачування води з підвальних приміщень багатоповерхівок, приватних домогосподарств та будинків.
Фото: ДСНС України
Були прибрані 18 аварійних дерев.
Станом на 8 ранку в Одеському районі без світла залишаються 23 населених пункти, з них дев’ять частково. У самій Одесі через підтоплення підстанції “Мельницька” знеструмлені будинки на вулицях Дальницькій, Бабеля, Михайлівській, Балківській, Ризовскій, Кутузакія, Середній.
За інформацією метеорологів, у місті за годину випав 31 мм опадів.
- 19 липня на Київ та область насунулася негода: сильні зливи та шквальні вітри.