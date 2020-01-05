Відео опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

За сюжетом в кінці сімдесятих група небайдужих, сердито налаштованих і етнічно різноманітних американських громадян починає вистежувати і знищувати втікачів нацистів, які переховувались в США.

Головним героєм серіалу стане Іона Хайдельбаум (його грає Логан Лерман), чию бабусю вбив таємничий зловмисник. Герой вирішує вистежити вбивцю і вирушає в таємничу організацію вистежувала нацистів. Пачіно грає роль лідера і наставника групи.

Також в серіалі грають: Грег Остін, Ділан Бейкер, Джіні Берлін і Джош Мостел.

В основі ретро-шоу – реальна історія.

Продюсером серіалу виступив Джордан Піл, режисер хорроров “Геть” і “Ми”.

Прем’єра “Мисливців” відбудеться 21 лютого.