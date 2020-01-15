Ролик опубліковано на YouTube.
Відео створили за допомогою цифрових технологій. Завдяки цьому вдалося досягти портретної схожості з голлівудськими акторами Ніко Праттом, Морганом Фріманом і Пітером Дінклейджом.
Ролик розповідає про українських захисників на Донбасі. На початку сюжету нібито Морган Фріман каже: “Слава Україні!”, після чого чує звуки вибуху та йде в бій зі словами:
“Суч*і діти, я зараз покажу путінофілам, хто тут господар!”.
Крім того, інші персонажі заявили, що хочуть бути добровольцями, тому що туди ідуть кращі.
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