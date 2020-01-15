У Мережі оприлюднили жартівливий ролик, створений на основі патріотичної комедії "Наші котики", на підтримку України.

Ролик опубліковано на YouTube.

Відео створили за допомогою цифрових технологій. Завдяки цьому вдалося досягти портретної схожості з голлівудськими акторами Ніко Праттом, Морганом Фріманом і Пітером Дінклейджом.

Ролик розповідає про українських захисників на Донбасі. На початку сюжету нібито Морган Фріман каже: “Слава Україні!”, після чого чує звуки вибуху та йде в бій зі словами:

“Суч*і діти, я зараз покажу путінофілам, хто тут господар!”.

Крім того, інші персонажі заявили, що хочуть бути добровольцями, тому що туди ідуть кращі.