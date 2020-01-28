Відео опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.
У документальному фільмі розповідають про 60-і роки в історії американського кіно.
Також до нього увійшли інтерв’ю з творцями картини, в тому числі з самим режисером, а також з акторами, такими, що виконали головні ролі – Леонардо Ді Капріо, Бредом Піттом і Марго Роббі.
Нагадаємо, прем’єра “Одного разу в Голлівуді” відбулася 9 серпня 2019 року – 50-ту річницю вбивства актриси і моделі Шерон Тейт – дружини польсько-французького режисера Романа Поланскі. У 1969 році 26-річну жінку на останньому місяці вагітності жорстоко вбили послідовники Менсона.
Фільм став найкасовішим фільмом Тарантіно за перший уїк-енд. Картина вже отримала три статуетки на “Золотому глобусі”, а також числиться в десяти номінаціях на “Оскар”.