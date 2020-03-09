Ролик розміщений на YouTube-каналі кіностудії.
У фільмі буде розказана передісторія Наташі Романофф – супергероїні Чорної Вдови. Вперше вона з’явилася на екрані у фільмі “Залізна людина 2”. Потім героїня фігурувала в двох частинах “Першого месника” і декількох частинах “Месників”. Події нової картини розгорнуться до “Месників: Протистояння” і проллють світло на таємничу біографію Наташі Романофф.
Головну роль спецагента Наташі Романофф виконала голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон.
“Чорна Вдова” стане 24-м фільмом кіновсесвіту, створеної за коміксами Marvel. Також у фільмі знялися Флоренс П’ю, Девід Харбор і ін.
В український прокат фільм вийде 30 квітня 2020 року.
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