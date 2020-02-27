Відео опубліковано на YouTube-каналі кіностудії.

Після драматичних подій в першій частині члени сім’ї Ебботт (Емілі Блант, Міллі Сіммондс, Ноа Джуп), що залишилися, повинні зіткнутися з жахами зовнішнього світу, продовжуючи боротьбу за виживання в тиші. Дія серії фільмів відбувається після 2020 року, коли більшу частину людства винищили орди сліпих монстрів, які прекрасно орієнтуються на слух.

Члени сім’ї Ебботт швидко розуміють, що істоти, які полюють за звуком, не єдині загрози, що залишилися за межами піщаної стежки.

До своїх ролей повернуться Емілі Блант, Ноа Джуп і Міллі Сіммондс. Також в картині знімуться Кілліан Мерфі і Брайан Тайрі Генрі.

Режисером продовження виступить автор першої частини Джон Красінскі.

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Прем’єра фільму “Тихе місце 2” намічена в Україні на 19 березня 2020 року.

Нагадаємо, оригінальний фільм вийшов в 2018 році і зібрав в світовому прокаті більше 300 млн дол. при бюджеті в 17 млн дол.