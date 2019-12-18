Відео опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.
Режисером виступив Отем Де Уайлд.
У головній ролі знімалася Аня Тейлор-Джой, яка також зайнята в психологічному хоррор-трилері Едгара Райта. В “Еммі” також зіграли Джонні Флінн, Джош О’Коннор, Білл Наї, Міа Гот і ін.
Головна героїня – Емма Вудхаус – звикла сватати всіх навколо, бо вважає, що бездоганно розбирається в людях. Одного разу вона відмовляє свою подругу Гаррієт виходити заміж за фермера і сватає її за вікарія Елтона. Але той закохується в саму Емму.
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