Відео опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.

Режисером виступив Отем Де Уайлд.

У головній ролі знімалася Аня Тейлор-Джой, яка також зайнята в психологічному хоррор-трилері Едгара Райта. В “Еммі” також зіграли Джонні Флінн, Джош О’Коннор, Білл Наї, Міа Гот і ін.

Головна героїня – Емма Вудхаус – звикла сватати всіх навколо, бо вважає, що бездоганно розбирається в людях. Одного разу вона відмовляє свою подругу Гаррієт виходити заміж за фермера і сватає її за вікарія Елтона. Але той закохується в саму Емму.