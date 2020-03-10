Опубліковано новий трейлер мультфільму по Mortal Kombat

В Мережі з'явився новий трейлер анімаційної картини по всесвіту ігор-файтинга Mortal Kombat.

Відео опубліковано на Youtube-каналі порталу IGN.

Мультфільм випустить кінокомпанія Warner Bros. Режисером картини є Ітан Сполдінг (“Бетмен: Напад на Аркхем”). У створенні стрічки також брав участь один з творців Mortal Kombat Ед Бун.

Стрічка розповість про знаменитий турнір “Смертельна битва”, який проводять раз в покоління. У змаганні повинні взяти участь чемпіони з Земного Царства і Зовнішнього світу. Підсумки чемпіонату визначать долю Землі.

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Відзначається, що картині присвоєно рейтинг R.

Реліз мультфільму в цифровому варіанті намічений на 12 квітня.