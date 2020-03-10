Опубліковано новий трейлер мультфільму по Mortal Kombat

Відео опубліковано на Youtube-каналі порталу IGN.
Мультфільм випустить кінокомпанія Warner Bros. Режисером картини є Ітан Сполдінг (“Бетмен: Напад на Аркхем”). У створенні стрічки також брав участь один з творців Mortal Kombat Ед Бун.
Стрічка розповість про знаменитий турнір “Смертельна битва”, який проводять раз в покоління. У змаганні повинні взяти участь чемпіони з Земного Царства і Зовнішнього світу. Підсумки чемпіонату визначать долю Землі.
Відзначається, що картині присвоєно рейтинг R.
Реліз мультфільму в цифровому варіанті намічений на 12 квітня.
Перша гра-файтинг Mortal Kombat була представлена в 1992 році. За сюжетом гри, чаклун Шан Цунг влаштовує поєдинки “Смертельна битва” серед кращих бійців Всесвіту.
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