Відео опубліковано на YouTube-каналі ONE Media.

У короткому ролику Домінік Торетто (Він Дизель) і Летті Ортіс (Мішель Родрігес) насолоджуються сімейним життям на фермі. У фіналі тізера героїня Родрігес надягає на маленького сина хрест на ланцюжку і висловлює надію, що він захистить хлопчика від того, з чим доведеться зіткнутися сім’ї.

Крім Дизеля і Бі в картині знімуться Шарліз Терон, Мішель Родрігес, Джон Сіна, Лукас Блек, Джордана Брюстер, Хелен Міррен, Майкл Рукер і Тайріз Гібсон.

Прем’єра фільму “Форсаж 9” намічена на 21 травня 2020 року.

Нагадаємо, “Форсаж” вже кілька років залишається однією з найприбутковіших кіносаг. В цілому вісім фільмів заробили в прокаті 5 млрд доларів. Спін-офф “Хоббс і Шоу”, що розповідає про героїв Джейсона Стейтема і Дуейна Джонсона з’явився в кінотеатрах в липні 2019 року. Дев’ята і десята частини франшизи побачать світло в 2020-м і 2021-м.