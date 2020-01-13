Відео опубліковано на YouTube-каналі Rotten Tomatoes TV.
У фільмі знімалися Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бірн, Елізабет Бенкс та інші.
Дія серіалу відбувається в 1970-х роках. Головна героїня Філліс Шлефлі (Кейт Бланшетт) – активістка консервативної партії і затята антіфеміністка, яка виступала проти сексуальних меншин і прав жінок. Вона розгорнула несподівану компанію проти прийняття поправки про рівні права для жінок.
Режисерами виступили автори “Капітана Марвел” Анна Боден і Райан Флек, а також Амма Асанте ( “Розповідь служниці”).
Прем’єра серіалу запланована на сервісі Hulu 15 квітня 2020 року.
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