Відео опубліковано на YouTube-каналі Universal Pictures.

Відзначається, що автори називають нову стрічку “духовним продовженням” оригіналу 1992 року.

Сюжет оригінального “Кендімену” розповідає про примару раба, якого лінчували на плантаціях в 1800-х роках – його дух повертається через багато років по тому і починає мстити.

Фільм більше є сиквелом, а не перезапуском і відроджує страшну міську легенду про маніяка з гаком Кендімен. Дія розгортатиметься в сучасному Чикаго.

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Фільм зняла режисер Ніа Дакоста, а головні ролі в ньому виконали Яхья Абдул-Матін II, Тоні Тодд, Тейона Паріс і інші.

Прем’єра фільму намічена на червень 2020 року.