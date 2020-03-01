Відео опубліковано на YouTube-каналі Universal Pictures.
Відзначається, що автори називають нову стрічку “духовним продовженням” оригіналу 1992 року.
Сюжет оригінального “Кендімену” розповідає про примару раба, якого лінчували на плантаціях в 1800-х роках – його дух повертається через багато років по тому і починає мстити.
Фільм більше є сиквелом, а не перезапуском і відроджує страшну міську легенду про маніяка з гаком Кендімен. Дія розгортатиметься в сучасному Чикаго.
Фільм зняла режисер Ніа Дакоста, а головні ролі в ньому виконали Яхья Абдул-Матін II, Тоні Тодд, Тейона Паріс і інші.
Прем’єра фільму намічена на червень 2020 року.
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