Відео з’явилося на YouTube-каналі кінокомпанії.

Сценаристом і режисером продовження виступив автор першої частини Джон Красінскі.

До своїх ролей повернуться Емілі Блант, Ноа Джуп і Міллі Симмондс. Також в картині знімуться Кілліан Мерфі і Брайан Тайрі Генрі.

За сюжетом сіквела сім’я Ебботт з першої частини фільму, разом з іншими людьми змушені виживати серед чудовиськ, які реагують тільки на шум, що допомагає героям. Герої нового фільму зустрінуть інших людей, що вижили.

У двох з половиною хвилинному ролику показали жахливі “будні” героїв стрічки і самих чудовиськ.

Прем’єра фільму “Тихе місце 2” намічена в Україні на 19 березня 2020 року.