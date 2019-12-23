Відео опубліковано на Facebook-сторінці Держкіно.
Головні ролі в картині виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.
Згідно синопсису, команда з синхронного плавання зникла під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропала під час прийому ванни. Яким чином ці справи пов’язані і яке відношення до них має лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глухівській, в кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще їй належить з’ясувати, хто вона насправді.
В український прокат фільм “Сторонній” вийде в 2020 році.
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