У мережі з'явився перший офіційний трейлер українського езотеричного детектива "Сторонній" (Stranger) Дмитра Томашпільського, який раніше отримав нагороду міжнародного кінофестивалю в Токіо.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці Держкіно.

Головні ролі в картині виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

Згідно синопсису, команда з синхронного плавання зникла під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропала під час прийому ванни. Яким чином ці справи пов’язані і яке відношення до них має лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глухівській, в кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще їй належить з’ясувати, хто вона насправді.

В український прокат фільм “Сторонній” вийде в 2020 році.