Ролик з’явився на YouTube-каналі компанії.
Головні ролі в міні-серіалі під оригінальною назвою Thу Third Day виконали Джуд Лоу і Наомі Харріс.
Крім того в проекті знялися Емілі Уотсон, Кетрін Уотерстон, Падді Консідайн, Фрейя Аллан і інші. Авторами серіалу виступили Фелікс Барретт і Денніс Келлі.
У центрі сюжет чоловік по імені Сем, який опиняється на загадковому острові неподалік від узбережжя Британії. Там він виявляється втягнутий в життя місцевих мешканців. Коли грань між реальністю і вигадкою починає стиратися, Сем розуміє, що його життя перебуває під загрозою.
Відзначається, що серіал з шести епізодів розділять на дві частини – “Літо” і “Зиму”. Прем’єра шоу відбудеться 11 травня 2020 року на каналі НВО.
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