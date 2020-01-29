Відео опубліковано на YouTube-каналі Sony Pictures Classics.

В основу фільму лягла однойменна книга Чарльза Уілфорда. Дія розгортається в Італії 1970-х років. У головних ролях знімалися Елізабет Дебікі, Клас Банг, Мік Джаггер, Дональд Сазерленд.

У картині відомий музикант Мік Джаггер виконав роль арт-колекціонера Джозефа Кессіді, який умовляє пару (Елізабет Дебікі і Клас Банг) викрасти картину художника-затворника Джерома Дебні (Дональд Сазерленд). Потім в житті героїв починають відбуватися дивні речі.

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеціанському кінофестивалі в вересні 2019 року. У прокат стрічка вийде в березні 2020 року.