Студія Sony показала перший трейлер фільму "Морбіус" про вампіра-мутанта з актором і музикантом Джаредом Лето в головній ролі.

Відео опубліковано на YouTube-каналі киностудії.

“Морбіус” знято за коміксами Marvel про людину-павука.

Це історія вченого Майкла Морбіуса, який з дитинства страждав на рідкісну хворобу крові і все життя шукав ліки від неї. Одного разу черговий експеримент з кров’ю кажана спричинив несподівані наслідки- Морбіус перетворився на вампіра, наділеного нелюдськими здібностями. Наприклад, він має ехолокацію як у кажанів і вміє перетворюватися в туман. При цьому Морбіус страждає від спраги крові.

У фільмі головного героя зіграє актор і співак Джаред Лето.

Морбіус як персонаж вперше з’явився в ролі лиходія у випуску “Людини-павука”, присвяченому Хелловіну, в 1971 році. Але персонаж став дуже популярним, в результаті автори зробили його супергероєм і присвятили йому окремі комікси.

Прем’єра фільму в Сполучених Штатах Америки призначена на 31 липня 2020 року. У фільмі також знялися Метт Сміт, Джаред Харріс, Тайріз Гібсон, Чарлі Шотуелл і Ріа Фенд.