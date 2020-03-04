Опубліковано трейлер фільму «Вусатий Фанк» про українську поп-музику

Відео опубліковано на YouTube-каналі фільму.

В кінці шістдесятих років минулого століття, після періоду “відлиги”, в СРСР почали створюватися музичні колективи, покликані стати аналогами західних рок-груп. Вони отримали назву ВІА – “вокально-інструментальні ансамблі”.

Наступне десятиліття стало “золотою” епохою української поп-музики. Фільм досліджує феномен українського “вусатого фанку”, яка не втратила актуальності й досі.

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Проект-кінодослідження став одним з переможців конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку в розмірі 1 млн 722 тис. 970 грн, що і становить загальну вартість виробництва фільму.

Реліз стрічки запланований на 2020 рік, але точної дати поки немає.