Ролік опубліковано на YouTube-каналі портала IGN.

Стрічка розповість про знаменитий турнір “Смертельна битва”, який проводять раз в покоління. У змаганні повинні взяти участь чемпіони з Земного Царства і Зовнішнього світу. Підсумки чемпіонату визначать долю Землі.

У кадрі бійці-чемпіони готуються до сутички з антагоністом Шаном Цунгом і його союзниками.

У ролику Скорпіон сказав своє фірмове “Get over here!”. А Джонні зробив відсилання до сцени з “Сяйва” з Джеком Ніколсоном, сказавши знамениту фразу “Here’s Johnny!”. Також в трейлері можна побачити інших героїв гри Mortal Kombat: Лю Кана, Соню Блейд, Кітану, Саб-Зіро, Кано, Рейдена, Рептилію і Шан Цзуна.

Прем’єра “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” намічена на весну 2020 року.

Перша гра-файтинг Mortal Kombat була представлена в 1992 році. За сюжетом гри, чаклун Шан Цунг влаштовує поєдинки “Смертельна битва” серед кращих бійців Всесвіту.