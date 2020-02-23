Відео опубліковано на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

В основі ретро-шоу – реальна історія. Дія серіалу розгортається в США 1970-х років.

Серіал розповість як в 1970-х роках група американців виявляє, що сотні високопоставлених нацистських чиновників змовляються створити Четвертий рейх прямо на території США. Головні герої негайно кидаються на пошуки нацистів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Головним героєм серіалу стане Іона Хайдельбаум (його грає Логан Лерман), чию бабусю вбив таємничий зловмисник. Герой вирішує вистежити вбивцю і вирушає в таємничу організацію вистежувала нацистів. Пачіно грає роль лідера і наставника групи.

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Також в серіалі грають: Грег Остін, Ділан Бейкер, Джіні Берлін і Джош Мостел.

Продюсером серіалу виступив Джордан Піл, режисер хорроров “Геть” і “Ми”.

Прем’єра “Мисливців” відбудеться 21 лютого.