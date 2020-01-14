Студія Sony опублікувала другий трейлер супергеройського бойовика "Бладшот" з Віном Дизелем в головній ролі.

Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.

Стрічку знято за однойменним коміксом видавництва Valiant Comics.

За сюжетом корпорація RST повертає до життя недавно убитого солдата Рея Гаррісона – по його венах курсує армія нанороботів, яка робить його суперсильним і дає здатність до миттєвої регенерації. Його розум і пам’ять знаходяться під тотальним контролем, проте одного разу Рей все ж задається питанням, чи на правильній він стороні.

Головну роль у фільмі зіграв Він Дізель. Він постане на екрані в ролі відродженого солдата Рея Гаррісона, який став володарем суперсили.

У ролику розповідається про надприродні здібності супергероя Бладшота, якого грає Він Дизель.

За сюжетом, Бладшота рятують від смерті, вставивши йому безліч нанороботів і використовуючи його як суперзброю.

Прем’єра бойовика запланована на лютий 2020 року.