Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.
Стрічку знято за однойменним коміксом видавництва Valiant Comics.
За сюжетом корпорація RST повертає до життя недавно убитого солдата Рея Гаррісона – по його венах курсує армія нанороботів, яка робить його суперсильним і дає здатність до миттєвої регенерації. Його розум і пам’ять знаходяться під тотальним контролем, проте одного разу Рей все ж задається питанням, чи на правильній він стороні.
Головну роль у фільмі зіграв Він Дізель. Він постане на екрані в ролі відродженого солдата Рея Гаррісона, який став володарем суперсили.
У ролику розповідається про надприродні здібності супергероя Бладшота, якого грає Він Дизель.
За сюжетом, Бладшота рятують від смерті, вставивши йому безліч нанороботів і використовуючи його як суперзброю.
Прем’єра бойовика запланована на лютий 2020 року.
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