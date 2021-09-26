Ролик опубліковано в YouTube.

Відео починається з того, що сім’я переїхала в старовинний будинок, але в класичному жанрі “Дивних див” все швидко стає страшним і дивним.

Прем’єра нового сезону відбудеться десь у 2022 році.

Четвертий сезон вже давно чекають. Третій сезон “Дивних див” дебютував більше двох років тому, 4 липня 2019 року, тому фанати досить довго чекали, щоб побачити, що буде далі в популярному серіалі Netflix.

До того ж третій сезон був доволі популярний – всього через чотири дні після його запуску Netflix повідомив, що за весь сезон подивилися 18,2 мільйона акаунтів.

9 серпня Netflix опублікував новий трейлер серіалу “Дивні дива” (Stranger Things).