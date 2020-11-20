Відео опубліковано на YouTube-каналі IGN.



Нова версія фільму називається “Хрещений батько, Кода: Смерть Майкла Корлеоне”.

Коппола обіцяв, що в переосмислено фільмі, що вийшов в 1990 році, будуть нові початок і кінець, нові епізоди і музика. Цей варіант фільму, за словами режисера, в більшій мірі відповідає задуму покійного письменника Маріо Пьюзо.

У 2008 році режисер представив відреставровані попередні частини “Хрещеного батька”. Прем’єра нового фільму відбудеться 4 грудня.